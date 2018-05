Groene verwezenlijkingen in de kijker 25 mei 2018

Leden van Open Vld Lebbeke gaan op zaterdag 26 mei op pad om de groene, duurzame verwezenlijkingen in de gemeente in de kijker te zetten. Ze delen daarvoor zakjes met bloemenzaad van blauwe vergeet-me-nietjes uit. "We hebben met het gemeentebestuur de voorbije jaren heel wat bijdragen geleverd voor een mooiere en groene gemeente", zegt Ann Doran (Open Vld). "We zijn fier op tal van realisaties. Zo plaatste onze gemeente elektrische laadpalen en liggen er zonnepanelen op het dak van het Administratief Centrum en andere gemeentelijke gebouwen. We zorgden voor speelpleinen in de wijken, opening van vele trage wegen, acties tegen zwerfvuil en aanplantingen van straatbomen en geboortebossen. Met de actie van zaterdag willen we daar de inwoners nog eens aan herinneren." De actie start zaterdag om 10.30 uur vanop de Grote Plaats. Marktbezoekers zullen de eerste zakjes bloemenzaad ontvangen. (DND)