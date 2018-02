Groene speelplaats van 1 hectare groot OUDERS HELPEN VRIJE BASISSCHOOL WILGENHUTTEN BOUWEN NELE DOOMS

05 februari 2018

02u29 0 Lebbeke De Vrije Basisschool van Lebbeke heeft nog maar net een nieuwbouw aan de Brusselsestraat in gebruik genomen, of daar wordt al een vervolg aan gebreid. Liefst één hectare van het schoolterrein wordt aangelegd als avontuurlijke, groene speelplaats. Het voorbije weekend werden alvast de eerste wilgenhutten opgetrokken.

Zes miljoen euro investeert de Vrije Basisschool van Lebbeke in een nieuwbouwproject aan de Brusselsesteenweg. De vierhonderd leerlingen startten hun schooljaar alvast in een gloednieuw complex. Dat herbergt zeven kleuterklassen en twaalf klassen voor de lagere school, een crea-lokaal, polyvalente ruimte en een eetzone met keuken. De school beschikt ook over een degelijk uitgeruste sportzaal, administratieve lokalen, vergaderruimten, personeelslokaal en technische voorzieningen. Alle klassen kijken uit op het groen.





De nieuwe school is dan ook omgeven door liefst één hectare parkgebied, tussen Brusselsesteenweg en Eikenveldstraat. En daar is het de school nu om te doen. "We willen hier niet alleen een traditionele betegelde speelplaats, maar ten volle gebruik maken van het groen en de natuur rond onze school", zegt directeur Ludwig Pissens. "Bij ons mogen de kinderen tijdens de speeltijd in het groen ravotten. Met speelkleren naar school komen is hier geen slechte zaak."





De groene ruimte wordt nu volop aangelegd. Op het terrein zijn grote speelheuvels met daarop kastanjestammen en trappen. Daar komen ook nog wilgenhutten, wilgentunnels en wilgenhagen bij. Daarvoor staken het voorbije weekend tientallen vrijwilligers, jong en oud, de handen uit de mouwen. Ze kregen daarbij deskundige hulp van Lars De Groene Fietser en steun van Regionaal Landschap Schelde-Durme. De provincie Oost-Vlaanderen subsidieert het project.





"We gebruiken knotwilgen-snoeiafval om de hutten te bouwen", legt Pissens uit. "Het terrein is nogal drassig, dus wilgen zijn ideaal om hier neer te zetten. Zij zuigen het water op. Bovendien groeit dit erg snel, zodat we onder andere een levende haag krijgen en hutten waar perfect verstoppertje in te spelen is."





Boomplantactie

De Vrije Basisschool gaat nog verder met uitbouw van haar groen terrein. "Voor de nieuwbouw werden veertig grote populieren gerooid. In de plaats daarvan gaan we een nieuw bos aanplanten", zegt Pissens. "Daarvoor komen er streekeigen bomen zoals zomereik en esdoorn. Ook die werken gaan we helemaal zelf doen, met een grote boomplantactie. De ambitie bestaat er zelfs in om aan de school ook een eigen boomgaard te voorzien. De kinderen zullen op school van eigen fruit kunnen smullen."





Voorts komen er ook nog picknicktafels, touwen tussen de bomen en hangmatten. "Zo creëren we de ideale plek voor kinderen om zich uit te leven tijdens de speeltijden", zegt Pissens.