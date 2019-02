Groen bedankt treinreizigers op ‘Valentrein’ Nele Dooms

14 februari 2019

14u35 0 Lebbeke Treinreizigers aan de stations van Dendermonde en Lebbeke konden donderdag een bedanking krijgen om te kiezen voor duurzaam vervoer. Daarvoor doopten de Groen-afdelingen van Dendermonde en Lebbeke Valentijn om tot ‘Valentrein’. De ludieke actie moest alle pendelaars, die het openbaar vervoer naar hun werk nemen, een hart onder de riem steken. Ze kregen in de vroege ochtend allemaal een speciaal Valentreinkaartje.

“De pendelaar verdient het immers om eens in de bloemetjes gezet te worden”, zegt Tim Pollet, voorzitter van Groen Lebbeke. “Ook wie vanuit Lebbeke naar Brussel spoort, moet regelmatig vaststellen dat er in de spits te weinig plaats is op de trein of dat treinen niet stipt rijden. Dat is erg demotiverend, maar toch blijven ze pendelen. Dat verdient respect. Een uitgebreid en betaalbaar openbaar vervoer is niet alleen het antwoord op de klimaatopwarming, luchtvervuiling en files, maar ook een oplossing voor stress- en andere gezondheidsproblemen. Daarom moeten de investeringen in het openbaar vervoer de komende jaren fors de hoogte in.”

Groen Lebbeke toverde donderdag alvast veel glimlachen op de gezichten van zo’n 750 pendelaars. Groen Dendermonde deed hetzelfde aan het station van Dendermonde met nog eens honderden pendelaars. “We willen de pendelaars op deze Valentrein een positief gevoel geven: ze maken de meest ecologische keuze”, zegt voorzitter van Groen Dendermonde Aline Willen.