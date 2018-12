Grime ten voordele van Blijdorp Nele Dooms

24 december 2018



Nicky Hofmans uit Lebbeke zorgt ervoor dat er centen gaan naar Blijdorp, de organisatie voor kinderen en volwassenen met een mentale beperking in Dendermonde en Buggenhout. Met haar “Nicky’s Grime” tekent ze present tijdens Jungle Jump, het springkastelenparadijs in de Oktoberhallen van Wieze tijdens deze kerstvakantie. Nicky zorgt er voor grime en glittertattoo’s bij de kinderen, tussen het springen door. “Daar wilde ik ook een goed doel aan koppelen”, zegt ze. “Eén dag schminkte ik ten voordele van Blijdorp. Alle opbrengst die de grime en glittertattoo’s daarvan opbrengen, schenk ik aan deze organisatie.” De actie kadert in de Warmste Week van Studio Brussel.