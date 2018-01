Gratis huisdierenstickers in Administratief Centrum 02u45 0

Inwoners van Lebbeke kunnen vanaf nu gratis huisdierensticker afhalen. Eigenaars van een dier kunnen met zo'n sticker aan hun woning aanduiden dat er dieren aanwezig zijn en hoeveel. Zo weten brandweerploegen bij een brand onmiddellijk dat er ook dieren aanwezig zijn en kunnen ze daar bij hun reddingsoperatie rekening mee houden. De zoneraad van de Brandweerzone Oost ging akkoord om huisdierenstickers in te voeren en die in de gemeenten van haar werkingsgebied gratis aan te bieden. "Daardoor zijn de stickers ook in Lebbeke te verkrijgen", zegt gemeenteraadslid Ann Doran (Open Vld). "Het was onze burgemeester François Saeys die voor de invoering het initiatief nam bij de Zoneraad en daar positief gehoor kreeg. In de hectische omstandigheden bij een brand gaat logischerwijs de eerste aandacht naar menselijke slachtoffers, maar met de sticker kunnen ook de geliefde dieren in veiligheid gebracht worden." Dierenliefhebbers kunnen voor de gratis stickers terecht in het Administratief Centrum van Lebbeke. (DND)