Graffiti voor één keer legaal tijdens workshop

Geert De Rycke

09 maart 2019

11u42 0

Een workshop graffiti. Dat stond deze vakantie op het programma van de Lebbeekse 12-plussers. In het JOC gingen jongeren creatief aan de slag met spuitbussen. Ze leerden er de kneepjes van het vak ‘graffiti spuiten’. Meestal verboden, maar voor één keer was het helemaal legaal. “Tijdens de schoolvakanties organiseren we een reeks activiteiten waarmee we ons richten op kinderen van 12 jaar en ouder. Die voelen zich vaak al iets te oud om deel te nemen aan een gewoon sportkamp, daarom voorzien we voor hen iets speciaal onder de noemer ‘Spuuw op avontuur’”, zegt Wendy Cooreman van de Lebbeekse sportdienst. Eerder deze week werd al een initiatie klimmen georganiseerd en tijdens de paasvakantie kunnen 12-plussers gaan vlotten bouwen, BMX rijden of proberen om te ontsnappen uit een escape room.