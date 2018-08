Gouverneur schrapt klacht tegen verwijdering voetbaldoelen in Meysveld Nele Dooms

26 augustus 2018

13u10 1 Lebbeke Provinciegouverneur Jan Briers heeft de klacht over het verwijderen van de voetbaldoelen in de wijk Meysveld, ingediend door oppositiepartij N-VA, geseponeerd. Het schepencollege bevestigde dat de preventie-adviseur in deze "zijn boekje te buiten was gegaan".

N-VA Lebbeke diende begin mei een klacht in bij de gouverneur nadat de voetbaldoelen op het speelpleintje in de Binnenstraat weggehaald werden door medewerkers van de technische dienst. Dat gebeurde eind april. Buurtbewoners reageerden boos omdat heel wat kinderen dagelijks op het pleintje ravotten en voetballen. Argument voor de verwijdering was een inspectieverslag van de FOD Economie, die het speelplein als te klein zou bestempelen voor een combinatie van voetbaldoelen en speeltuigen, zoals een schommel en een wip. N-VA stelde zich daar ernstige vragen bij en stapte naar de gouverneur.

De provincie vroeg het Lebbeekse schepencollege om uitleg, en kreeg te horen dat de preventie-adviseur van de gemeente "te ijverig geweest was" en "zijn boekje te buiten was gegaan". Maar omdat de man intussen met pensioen is, meent de gouverneur dat een tuchtprocedure niet langer zinvol is. "Bovendien organiseert het gemeentebestuur een bevraging bij omwonenden inzake een herinrichting van het speelpleintje. Zo wordt tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van de klagers", aldus de gouverneur.

"We zijn tevreden dat ook de gouverneur oordeelt dat de gemeente niet in de fout is gegaan", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Ondertussen zijn er heel wat reacties binnengekomen op de rondvraag over het nieuw in te richten speelplein. Dat zal in de toekomst aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen."