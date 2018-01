Goochelaar Nicholas in Biekorf 24 januari 2018

02u51 0

Goochelaar Nicholas, bekend van het VTM-programma "Nicholas", komt langs in Lebbeke. Hij zal in Cultuurcentrum De Biekorf zijn theatershow "Echt 2.0" brengen. Dat gebeurt op vrijdag 30 maart, maar tickets moeten nu al besteld worden. Nicholas Arnst is dag en nacht met goochelen bezig. Hij wil mensen verbazen. Goochelen in het theater is spannend. Door de vele close-upacts zullen veel trucs geprojecteerd worden op groot scherm. Reserveren kan via www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79. (DND)