Goedele Uyttersprot geen kandidaat bij federale verkiezingen Nele Dooms

21 januari 2019

13u16 0 Lebbeke Goedele Uyttersprot (38) uit Lebbeke, momenteel volksvertegenwoordiger in het federale parlement, zal bij de komende federale verkiezingen niet op de N-VA-lijst te zetten. De Lebbeekse politica nam zelf deze beslissing om “zich meer toe te leggen op Lebbeke”.

Uyttersprot is sinds januari schepen in Lebbeke. Haar opwachting in de politiek maakte ze in 2007 als Lebbeeks gemeenteraadslid voor N-VA. In 2013 stapte ze over naar de de OCMW-raad, omdat vader Karel Uyttersprot in de gemeenteraad ging zetelen. In 2014 werd ze bij de federale verkiezingen ook verkozen als volksvertegenwoordigster voor de kieskring Oost-Vlaanderen, met 18.266 voorkeurstemmen Op 17 juni 2014 legde ze de eed af als volksvertegenwoordiger. Bij de volgende verkiezingen voor de Kamer in mei zal ze echter niet meer op de N-VA-lijst staan.

“Dit is een bewuste keuze, waar ik lang over nagedacht heb”, zegt Uyttersprot. “Sinds januari ben ik schepen en ik ben ervan geschrokken hoeveel tijd daar naar toe gaat. Ik wil er volledig zijn voor Lebbeke en me helemaal toeleggen op mijn schepenambt. Daarom stap ik uit de bovenlokale politiek. Bovendien heb ik ook vier kindjes en wil ik wat meer tijd aan mijn gezin besteden.” Uyttersprot is ook advocate en heeft haar eigen advocatenkantoor in Lebbeke.