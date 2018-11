Gezondheid centraal tijdens workshops Nele Dooms

14 november 2018

15u58 1

In het kader van de Week van de Smaak, die loopt van 15 tot 25 november, organiseert Lebbeke twee workshops waar de gezondheid centraal staat. Martine Prenen komt langs op donderdag 15 november. Zij geeft een gezonde en interactieve workshop in het verlengde van haar jongste boek ‘Forever Young’. Daarin praat zij over de vier pijlers van een gezond en energiek leven door middel van voeding, beweging en ontspanning. Nina De Man, voormalig presentatrice, geeft een yogasessie. Zij baat een eigen yogazaal uit en mag ervaren yogacoach genoemd worden. De workshops vinden plaats van 19 tot 22 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en inschrijvingen: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.