Gevlucht om te vechten SONIA DE COCK 20 april 2018

"Mijn grootvader was pas zeventien toen de oorlog begon. Meevechten mocht pas vanaf achttien, maar hij liep thuis weg om toch in het leger te geraken. Daar kreeg hij trouwens een medaille voor moed omdat hij een vriend het leven redde. Hij keerde echter vrij snel terug uit het leger om te huwen met een meisje dat zwanger was van hem. Later werd hij waarnemend burgemeester." (DND)