Getuigen moeten ook beeld slachtoffer schetsen PROCES VERMOORDE AUTOHANDELAAR START IN OKTOBER NELE DOOMS

07 juni 2018

02u30 0 Lebbeke Het proces rond de vermoorde autohandelaar Wim Van Cauteren zal voor oktober zijn. Advocaat Jef Vermassen, die de vrouw van Van Cauteren als opdrachtgeefster van de moord verdedigt, wil graag zoveel mogelijk getuigen horen die ook een beeld van de garagist schetsen.

Na een eerste uitstel een paar weken geleden, zaten beklaagden Katrien R., Gino V.R. en Melissa D.S. weer op het beklaagdenbankje van de Dendermondse rechtbank. Alle drie zijn ze betrokken bij de moord op autoverkoper Wim Van Cauteren op 2 juni 2014. De man werd toen in zijn woning aan autohandel Dotcom Cars in Lebbeke doodgeschoten. De vier kogels werden afgevuurd door Gino V.R. Katrien R., de vrouw van Van Cauteren, had hem gevraagd haar man uit de weg te ruimen.





De avond voor de feiten was Gino V.R. nog met Wim Van Cauteren pinten gaan drinken. Bedoeling was dat Wim 's ochtends nog diep in slaap in bed zou liggen. Zijn vrouw Katrien ging V.R. thuis ophalen. Omdat de twee eerst nog een discussie voerden aan de slaapkamerdeur, werd Van Cauteren toch wakker. Hij stond op, maar werd beschoten door V.R.





Bloedgeld in teddybeer

Om de ware toedracht te verdoezelen, verzon Katrien R. een verhaal over een tigerkidnapping in hun woning. Dat moest verklaren waarom er zo'n 35.000 euro uit de kluis was gehaald na de schietpartij en ook nog eens 2.100 euro uit de broekzakken van Van Cauteren was gehaald. De som was echter niet naar de zogeheten kidnappers gegaan, maar wel als bloedgeld betaald aan schutter V.R. De centen werden later gevonden in de slaapkamer van V.R., verstopt in een knuffelbeer.





Drijfveer van Katrien R. om de moord met V.R. te beramen, waren de slagen die ze regelmatig kreeg van haar partner Van Cauteren. Het werd gisteren duidelijk dat R.'s advocaat, Jef Vermassen, tijdens het proces vooral daar wil op spelen. De waslijst aan getuigen die hij voorstelde om op te roepen, bevatte heel wat personen die hij wil laten horen rond de persoonlijkheid van het slachtoffer. "Het zal belangrijk zijn een beeld te schetsen van wie en hoe hij was", zei Vermassen. "Daarom vraag ik vrienden, kennissen, buren op te roepen die zelf ervaarden hoe Katrien door Wim werd bedreigd, slagen kreeg en mishandeld werd. Er zijn er die zijn woede-aanvallen gezien hebben, die haar steunden toen ze in een vluchthuis zat en weet hebben van de teneur van de relatie."





Uiteindelijk besliste de rechter slechts een deel van de voorgestelde personen op te roepen. Ook de gerechtsdokter, psychologe van R. en vier recherceurs die de moraliteit van de betrokkenen onderzochten, moeten komen getuigen. Het proces start op woensdag 10 oktober met een verhoor van de beklaagden. De dag erna, op donderdag 11 oktober, zullen de getuigen gehoord worden.