Geslaagde dauwtrip met Denderklokjes Nele Dooms

13 november 2018

De Lebbeekse wandelvereniging Denderklokjes kan terugblikken op een geslaagde dauwtrip. Het gebeuren is een jaarlijkse traditie. “Bij het krieken van de dag trekken we er met tientallen wandelliefhebbers op uit voor een wandeling tussen de natuur”, zegt voorzitter Ludo Pissens. “Dat was dit jaar niet anders. We konden rekenen op een zeer grote opkomst. Iedereen genoot met volle teugen van een zalige wandeling midden de ontwakende natuur.”