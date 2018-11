Gemeenteraadslid Ann Doran draait dagje mee als afvalophaler Nele Dooms

20 november 2018

14u37 0 Lebbeke Ann Doran, gemeenteraadslid in Lebbeke en ondervoorzitter bij afvalintercommunale Verko, heeft dinsdag een dag meegedraaid als afvalophaler. Ze trok het gepaste uniform aan en startte de dag met de ophaling van huisvuil met de vuilniskar in Lebbeke. In de namiddag nam ze de taak van recyclageparkwachter in het containerpark van Lebbeke op zich.

Het initiatief kaderde in de Week van de Afvalophaler en de Recyclageparkwachter. Het is het derde jaar op rij dat die plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan pakt ook Verko uit met verschillende acties om haar waardering te uiten voor de afvalmedewerkers. Bedoeling is ook om de inwoners in het werkingsgebied te stimuleren de afvalophalers al eens een complimentje te geven. Daarvoor zijn campagnestickers voorhanden, die iedereen op zijn vuilniszakken kan plakken.

“Maar we steken ook zelf de handen uit de mouwen om eens aan den lijve te ondervinden dat de job van afvalophaler geen evidentie is en dus wel degelijk appreciatie verdient”, zegt Ann Doran. “Het is alleszins een heel leerrijke ervaring voor mij.”

Verko vraagt met haar actie ook aandacht voor het correct aanbieden van afval. “Uit een steekproef blijkt dat een ophaler tijdens zijn ronde gemiddeld 20 PMD-zakken, 2 GFT-containers of 4 dozen papier en karton moet laten staan omdat er foutief afval in wordt aangeboden”, zegt adjunct-directeur Peter De Leeuw, die ook voor een dag afvalophaler werd. “Op onze Facebook-pagina zijn daarom ludieke beelden te vinden die tips geven over hoe je afval op de juiste manier aanbiedt. Dat gaat over onder andere maximumgewicht en correct sorteren.”