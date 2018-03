Gemeentebestuur promoot bloedinzameling 13 maart 2018

02u46 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke zet mee zijn schouders onder de bloedinzamelingen in de gemeente. Die worden jaarlijks diverse keren georganiseerd door het Rode Kruis van Lebbeke. Nu doet het gemeentebestuur mee om het gebeuren te promoten en zoveel mogelijk vol te lokken. "Iedereen die achttien jaar of ouder is en wil bijdragen tot een gemeente met een hart is van harte welkom zijn schouders onder deze initiatieven te zetten", klinkt het. Een eerstvolgende bloedinzameling vindt plaats op zaterdag 17 maart, tussen 9.30 en 13.30 uur. Lebbekenaren die bloed willen geven tijdens de Rode Kruis-actie kunnen terecht in gemeenteschool De Puzzel, aan de Opwijksestraat 24. Info: bloed@rodekruis.be of jeugddienst@lebbeke.be. (DND)