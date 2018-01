Gemeente wil van kerk sportschuur maken BASISSCHOOL DE MINNESTRAAL WIL MEEWERKEN AAN PROJECT NELE DOOMS

02u46 0 Foto Geert De Rycke Burgemeester François Saeys met schooldirecteur Herman Vermeiren aan de kerk in de Lange Minnestraat. Lebbeke Als het van het Lebbeekse gemeentebestuur afhangt, wordt de kerk in de Lange Minnestraat een sportschuur. De gemeente wil het gebouw in erfpacht van de kerkfabriek overnemen. Basisschool De Minnestraal is alvast enthousiast en wil participeren in het project om in de toekomst over meer sportaccommodatie te beschikken.

De kerk van de Heilig Kruisparochie in de Lange Minnestraat werd in 1935-1936 opgetrokken en is sinds 1937 in gebruik. Het kerkenbeleidsplan, dat de toekomst van de Lebbeekse kerken vastlegt, bepaalt dat de H. Kruiskerk een herbestemming moet krijgen. Het plan maakt zelf gewag van een nieuwe functie als polyvalente zaal en gelegenheidsruimte voor onder andere tentoonstellingen van de volkstuinders, gymzaal voor de naastgelegen school, receptieruimte voor plaatselijke verenigingen, enzovoort.





Specifieke herbestemming

Het gemeentebestuur heeft nu een specifieke herbestemming voor ogen. Het wil er een sportschuur van maken. "Al jaren is er bij tal van sportverenigingen in onze gemeente vraag naar extra sportinfrastructuur", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Deze kerk, met een grote open ruimte van zo'n dertien op 45 meter, leent zich hier uitstekend toe. We zouden hier onder andere volleybal, badminton, tennis, karate en judo kunnen mogelijk maken. Competities en westrijden kunnen dan in de sporthal zelf plaatsvinden en trainingen en oefeningen in het omgevormd kerkgebouw." Al zal er zeker wat bij komen kijken om de kerk om te bouwen. "In de eerste plaats moet er een degelijke sportvloer komen", aldus Saeys. "Isolatie en elektriciteit moeten vernieuwd worden, en ook sanitair, douches en kleedkamers zijn nodig."





Participeren

Bij vrije basisschool De Minnestraal horen ze de plannen van de gemeente graag. De school is zelfs bereid mee te participeren in het project. "Als de sportschuur klaar is, zullen we daar zeker gebruik van maken", zegt directeur Herman Vermeiren. "Om de ruimte te huren, kunnen we dan subsidie krijgen van Agion. Onze school, die een stijgend aantal leerlingen kent, beschikt momenteel over slechts één turnzaal van tweehonderd vierkante meter. Eigenlijk zouden we 450 vierkante meter sportruimte ter beschikking moeten hebben. Maar zelf bijbouwen is onmogelijk, omdat we nog maar net fors in het schoolgebouw investeerden. De kerk als sportschuur biedt enorm potentieel. Het kan ook maken dat we extra sport met de school kunnen aanbieden, zoals sportieve uurtjes tijdens de lunchpauze van leerkrachten, kinderen ook na school nog laten bewegen, enzovoort", gaat de directeur verder.





Erfpacht

Om de sportschuur te verwezenlijken, wil het gemeentebestuur het kerkgebouw in erfpact nemen. De kerkraad blijft dan eigenaar van de grond en de gemeente staat in voor de herinrichting en het onderhoud van het gebouw. Onderhandelingen lopen momenteel. Eind deze maand neemt de kerkraad het voorstel van de gemeente onder de loep, om daarna een beslissing te nemen. "Deze kerk is alleszins een ideale locatie om een sportschuur uit te bouwen", zegt Saeys. "Ook de stevigheid van het gebouw is al getest en blijkt volledig in orde."