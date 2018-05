Gemeente wil actiefste zijn 04 mei 2018

Lebbeke wil de titel van "actiefste gemeente van Vlaanderen" bemachtigen. Het neemt daarom deel aan de Vlaamse 10.000-stappenclash. Die wedstrijd stimuleert mensen om per dag 10.000 stappen te zetten. Dat bevordert zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Tot 30 mei vindt de 10.000-stappenclash plaats. Iedereen kan zijn stappen laten registreren via de website of een app. De gemeente die tegen eind mei het meeste aantal kilometers heeft vergaard, mag zichzelf de "actiefste gemeente van Vlaanderen" noemen. Lebbeke roept haar inwoners op om zich massaal te registreren op www.10000stappen.be en aan te sluiten bij de groep van de gemeente Lebbeke. Via de website of de app kunnen deelnemers digitaal een stappenlogboek bijhouden, en worden deze automatisch bij de kilometers van Lebbeke geteld. Info: www.lebbeke.be, 052/46.82.91 of sportdienst@lebbeke.be. (DND)