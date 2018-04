Gemeente verwelkomt nieuwe inwoners 10 april 2018

Het gemeentebestuur van Lebbeke organiseerde een ontvangst van de nieuwe inwoners. Iedereen die het voorbije halfjaar in Lebbeke kwam wonen, kreeg een warme verwelkoming in het gemeentehuis aan de Grote Plaats.





"Het is een traditie dat we de nieuwkomers in Lebbeke welkom heten", zegt burgemeester François Saeys. "Tijdens een gezellig ontmoetingsmoment krijgen ze meer te horen over wat Lebbeke allemaal te bieden heeft op vlak van dienstverlening en ontspanning."





Ook een receptie hoorde tot het gebeuren.





(DND)