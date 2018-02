Gemeente treedt toe tot Statiegeldalliantie 27 februari 2018

02u53 0

Lebbeke treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Die groepering zet druk op de Vlaamse regering voor invoering van statiegeld op blikjes en PET-flessen. Al meer dan honderd instellingen, zoals Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en verschillende andere steden, maken er deel van uit. Tijdens de jongste gemeenteraad in Lebbeke stelde oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) voor dat ook Lebbeke zou toetreden tot de drukkingsgroep. Hij kreeg daarover bevestigend antwoord van schepen van Milieu François Willems (Open Vld). "Zwerfvuil blijft voor ongelooflijk veel ergernis zorgen bij inwoners", zegt hij. "Veertig procent van dat zwerfvuil bestaat uit PET-flessen, blikjes of restanten ervan. Acties om het te bestrijden betekenen vaak dweilen met de kraan open. Statiegeld op PET-flessen en blikken kan ervoor zorgen dat mensen die dingen minder achteloos weggooien. Ze zullen er dan mee naar de winkel gaan omdat ze er geld voor terugkrijgen. Statiegeld kan dus een essentieel onderdeel zijn om op een duurzame manier zwerfvuil te bestrijden." Het principe van het statiegeld is eenvoudig: men betaalt enkele eurocenten extra als men een blikje of een PET-fles koopt en die krijgt men terug als men het blikje weer in de winkel inlevert. Studies tonen aan dat mensen door dit systeem 70 tot 90 procent minder afval weggooien. Het zwerfafval neemt dan af met 40 procent. (DND)