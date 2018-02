Gemeente ten strijde tegen klimaatverandering 20 februari 2018

Samen met de provincie engageert Lebbeke zich om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Het gemeentebestuur heeft daarom het Europese Burgemeestersconvenant ondertekend.





De doelstelling is veertig procent minder CO2-uitstoot te produceren tegen 2030. Hiervoor is een actieplan uitgewerkt. "Bovendien wil Lebbeke zich wapenen tegen de te verwachte gevolgen van de klimaatverandering", zeggen burgemeester François Saeys (Open Vld) en schepen van milieu François Willems (Open Vld). "Het gaat dan om overstromingen, verdroging, erosie en verlies aan biodiversiteit."





Voor de opmaak van een nulmeting en een actieplan op maat - de essentiële vereisten voor het convenant - kan Lebbeke rekenen op de expertise van studiebureau Zero Emission Solutions en de Bond Beter Leefmilieu.





Het gemeentebestuur gaat niet alleen aan de slag. "We gaan het actieplan verwezenlijken samen met onze inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers", zegt Willems. "Daarom start een uitgebreid participatieproces. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen, is op die manier van bij het begin betrokken. Ook bij de uitvoering van het plan willen we nauw samenwerken met alle mogelijke inwoners en verenigingen in onze gemeente."





Oost-Vlaanderen wil een klimaatneutrale provincie zijn tegen 2050. De provincie ziet haar steden en gemeenten als sterke partners om haar klimaatambities waar te maken. (DND)