Gemeente telt bijna 500 EU-inwoners, Roemenen zijn meest vertegenwoordigd Nele Dooms

23 februari 2019

Lebbeke telt momenteel 475 EU-inwoners. Schepen van Vreemdelingenzaken Mike Torck (Groen) van Lebbeke liet de oplijsting maken naar aanleiding van de nakende verkiezingen. Die vinden op 26 mei niet alleen plaats voor het Vlaams en Federaal Parlement, maar ook voor het Europees. “En aan die Europese verkiezingen kunnen ook Europese burgers deelnemen die in Lebbeke een vaste verblijfplaats hebben”, zegt schepen Torck. “Zij moeten zich wel ten laatste op 28 februari inschrijven op de kiezerslijst. Als ze zijn ingeschreven, geldt ook voor hen de stemplicht.” De bijna 500 EU-inwoners in Lebbeke komen uit 21 verschillende landen. De Roemenen zijn het best vertegenwoordigd. Zij zijn met 98. De Polen, met 92, en Nederlanders, met 83, staan op de tweede en derde plaats. Daarna volgen Italianen (40), Bulgaren (27) en Fransen (27). Het Verenigd Koninkrijk heeft in Lebbeke 15 inwoners. “Ook zij kunnen zich registreren voor de Europese verkiezingen”, zegt Torck. “Maar als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019, zal hun inschrijving geannuleerd worden aangezien ze dan niet meer aan de nationaliteitsvoorwaarden voldoen.”