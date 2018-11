Gemeente schaft handdrogers aan toiletten af Nele Dooms

29 november 2018

Burgemeester François Saeys (Open Vld) van Lebbeke schaft de handdrogers, of zogenaamde jetdryers, af in de toiletten in de gemeentelijke gebouwen. “Recente studies tonen aan dat dergelijke handdrogers enorm slecht zijn voor de hygiëne. Er worden enorm veel bacteriën mee in het rond geblazen”, zegt Saeys. “Daarom hebben we met het schepencollege beslist om alle handblazers te verwijderen. We zullen ze overal vervangen door ouderwetse papieren tissue’s.” In totaal gaat het om enkele tientallen exemplaren, in onder andere het gemeentelijke sportcentrum, Cultuurcentrum De Biekorf en het Administratief Centrum. “Hoe minder kans om resistente kiemen, waar antibiotica niet bij helpen, te verspreiden, hoe beter”, meent Saeys.