Gemeente richt drie speelstraten in 18 mei 2018

Het gemeentebestuur van Lebbeke richt deze zomer drie speelstraten in. In deze woonstraten, zonder doorgaand verkeer, zijn kinderen baas. Ze worden afgesloten voor auto's en kinderen kunnen er veilig op straat spelen. Bewoners, fietsers en hulpdiensten hebben wel altijd toegang tot de straten, maar moeten voorrang verlenen aan de voetgangers en spelende kinderen. De Haagstraat, vanaf het kruistpunt met de Baasrodestraat tot het kruispunt met de Eksterstraat, wordt speelstraat van 9 juli tot 19 augustus, elke dag tussen 14 en 19 uur. Voor de Oktoberfeeststraat, tussen de kruispunten met de Kerkkouter, is dat het geval op 21, 22, 28 en 29 juli en op 4, 5, 11, 12, 18 en 19 augustus, telkens tussen 10 en 20 uur. En de Kruisstraat, tussen huisnummers 1 en 60, tot slot is speelstraat op vrijdagen 6, 13, 20 en 27 juli en 3, 10, 17, 24 en 31 augustus, telkens tussen 17 en 21 uur. (DND)