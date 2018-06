Gemeente koopt parking Beeckman 06 juni 2018

Het gemeentebestuur van Lebbeke koopt de Parking Beeckman in hartje gemeente, vlakbij Cultuurcentrum De Biekorf.





Lebbeke moet hier één miljoen euro voor neertellen. De gemeenteraad gaf hiervoor zijn fiat. De gemeente huurt de site al geruime tijd voor 10.000 euro per jaar om voor voldoende parkeergelegenheid aan het cultuurcentrum en in het centrum van de gemeente te zorgen. Het terrein bevat ook een aantal loodsen en opslagplaatsen. "We kunnen dit terrein zeker goed gebruiken voor de leefbaarheid van ons centrum", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Onderhandelingen met de eigenaar verliepen erg goed, zodat er nu een akkoord is voor een aankoop van de site. Het gebied bevindt zich in woonzone en is ingekleurd als projectzone in het kernwinkelgebied. Als gemeente willen we het voorste deel ervan blijven gebruiken als parking. Het deel met de boogloodsen kan dienen als opslagplaats voor onze technische dienst en als locatie waar carnavalisten aan hun wagens kunnen werken. Voor dit tweede deel kunnen we eventueel later nog bekijken of we dit verkopen aan een projectontwikkelaar. De parkeerruimte is alvast erg belangrijk voor ons centrum en de verdere uitbouw van De Biekorf."





Nu de gemeenteraad de principebeslissing voor de aankoop heeft goedgekeurd, kunnen de verdere formaliteiten afgehandeld worden. (DND)