Gemeente gaat voor geluidsarm vuurwerk Nele Dooms

13 maart 2019

11u34 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke zal in de toekomst inwoners aanmanen om, indien ze vuurwerk afsteken, voor een geluidsarm initiatief te kiezen. Schepen Goedele Uyttersprot (N-VA) gaf tijdens de voorbije gemeenteraad mee daar principieel geen bezwaar tegen te hebben.

Oppositieraadslid Ann Doran (Open Vld) stelde tijdens de jongste gemeenteraad voor om bewoners die een vergunning voor vuurwerk aanvragen te verplichten om geluidsarm vuurwerk te gebruiken. “Dat is tot zestig procent stiller als het ontploft en dat is een goede zaak voor de dieren. Die hebben vaak heel veel last van vuurwerk”, zegt ze. “Geluidsarm vuurwerk is overigens niet duurder dan gewoon.”

Schepen Uyttersprot kan zich, in het kader van dierenwelzijn, zeker vinden in het voorstel. “Minister Weyts roept daar al sinds 2017 voor op”, zegt ze. “Bij elke vergunning die uitgereikt wordt, zaten nu al veiligheidsrichtlijnen en werd gewezen op de mogelijk hinder voor dieren.”

Uyttersprot wijst er wel op dat geluidsarm vuurwerk verplichten, te relativeren valt. “We stellen vast dat er ook heel veel mensen vuurwerk afschieten zonder dat aan te vragen. Die doelgroep bereiken we dan natuurlijk niet”, zegt ze. “We zullen wel via onder andere sociale media extra sensibiliseren over de problematiek.”

Het voorbije jaar kreeg de gemeente slechts drie aanvragen voor vuurwerk: twee voor oudejaarsnacht en één voor een verjaardagsfeest. Ook de jaren voordien kwamen gemiddeld drie aanvragen binnen. De grootste groep vuurwerkgebruikers blijkt echter geen aanvraag te doen. Dat is verboden, maar overtreders zijn moeilijk te vatten omdat niet altijd duidelijk is van waar precies een vuurwerkpijl vertrekt.