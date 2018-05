Gemeente beschikt over elektrische laadpalen 08 mei 2018

02u43 0

De gemeente Lebbeke beschikt vanaf nu ook over twee elektrische laadpalen. Deze werden recent geïnstalleerd aan het sportcomplex op de Koning Albert I-straat. Sinds vorige week zijn ze in gebruik. Tegen eind 2019 zullen er vijf laadpalen komen verspreid over de hele gemeente. "De laadpalen zijn heel gemakkelijk op te starten via een applicatie op de smartphone", aldus burgemeester François Saeys. Per maand krijg je dan een factuur van het verbruik aan de laadpalen. De gemeente moet aan de laadpalen aan het sportcomplex wel nog enkele borden plaatsen omdat sommige wagens die niet elektrisch zijn er nog parkeren. (KBD)