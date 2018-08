Gemachtigde opzichters gezocht Nele Dooms

21 augustus 2018

17u10 0 Lebbeke De gemeente is op zoek naar gemachtigde opzichters.

Gemachtigde opzichters zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld ter hoogte van scholen een handje toesteken om leerlingen veilig aan de overkant van de straat te krijgen. "Ouders, grootouders of familieleden van een kind dat in Lebbeke naar school gaat, mensen die in de buurt van een school wonen, of mensen die graag vrijwilligerswerk doen, zijn zeker welkom", klinkt het. Geïnteresseerden krijgen een vier uur durende opleiding bij de lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke. Daarna kunnen ze aan de slag als gemachtigd opzichter. Wie dat wil, kan zich nog tot 15 september kandidaat stellen via mobiliteit@lebbeke.be.