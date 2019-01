Geen zitje voor Vlaams Belang in politieraad Nele Dooms

04 januari 2019

In de nieuwe politieraad voor de lokale politiezone Lebbeke-Buggenhout zal het Vlaams Belang van Lebbeke geen vertegenwoordiger hebben. De leden van de verschillende partijen werden aangeduid met een geheime stemming tijdens de voorbije installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Lebbeke. Omdat meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a-Groen hun stemmen aan oppositiepartij Open Vld gaven, slaagde Vlaams Belang er niet in om ook een zitje te verwerven in de politieraad. “We stellen vast dat er dus afspraken gemaakt zijn om ons uit deze raad te houden”, zeggen fractieleider Gunther Buggenhout en nieuw Vlaams Belang-raadslid Reinoud Van Stappen. “Open Vld haalde voor haar kandidaten immers meer stemmen binnen dan haar eigen aantal stembiljetten. Zo heeft Open Vld een extra zetel in de politieraad en Vlaams Belang geen. Als dit de gang van zaken nu al is, voorspelt dat weinig goeds.”