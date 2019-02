Geen Ment TV meer op Grote Plaats Nele Dooms

14 februari 2019

19u45 1 Lebbeke Er zullen geen opnames voor de Vlaamse Top Tien van Ment TV meer plaatsvinden in Lebbeke. Dat heeft het nieuwe schepencollege zopas beslist.

Drie jaar op rij stroomde de Grote Plaats in de zomer vol Lebbekenaren en muziekliefhebbers voor de televisie-opnames van Ment TV. Het plein in de schaduw van kerk en gemeentehuis werd dan telkens het mekka voor iedereen die van het Vlaamse lied houdt. Tientallen Vlaamse artiesten maakten er dan ook voor de opnames hun opwachting, met als klap op de vuurpijl elke keer een groot live-optreden van onder andere De Romeo’s en Christoff.

De toenmalige burgemeester François Saeys (Open Vld) die het evenement naar Lebbeke haalde, zag het gebeuren als een uitstekende promotie voor zijn gemeente. De opnames, met beelden van Lebbeke, waren immers een heel jaar door te zien op televisie in de Vlaamse huiskamers.

Ook de nieuwe bestuursploeg van N-VA, CD&V en sp.a/Groen kreeg de vraag om opnieuw gastheer te spelen voor Ment TV. Het schepencollege besliste echter om niet in te gaan op dat aanbod. “Maar dat wil niet zeggen dat het voorziene budget van 25.000 euro niet zal gespendeerd worden aan andere culturele activiteiten”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Er zijn enkele nieuwe ideeën op komst. Het vrijgekomen budget zal daarvoor gebruikt worden.”

Wel zal de gemeente opnieuw instappen in het TVOost-evenement “Vertellingen”. Daarbij komt er in de zomer een stand up comedian langs op een gezellige pleintje. In Lebbeke zal dat op 22 augustus gebeuren. “Plaats van het gebeuren zal ofwel Wieze of Denderbelle zijn”, zegt De Wolf.