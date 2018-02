Geen buurtinformatienetwerk 07 februari 2018

Er komt geen buurtinformatienetwerk (BIN) in Lebbeke. Burgemeester François Saeys (Open Vld) vindt de oprichting ervan onnodig. Dat zei hij tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Karel Uyttersprot (N-VA) stelde toen voor om de oprichting van BIN's in de gemeente te stimuleren. Aanleiding van het voorstel zijn de vele inbraken en feiten van vandalisme die zich de jongste tijd in lokalen van jeugdverenigingen en sportclubs in Lebbeke voordoen. "BIN's kunnen nuttig zijn om zo'n feiten te voorkomen", zegt Uyttersprot. Volgens Saeys is daar echter geen nood aan. "Lebbeke is een veilige gemeente", stelt die. "De criminaliteitscijfers tonen een halvering van het aantal woninginbraken. De recente inbraken in de jeugdlokalen zijn met een BIN niet te voorkomen, omdat ze afgelegen liggen. Het gaat daar trouwens over zogezegde kleine criminelen, die daar toeslaan omdat woningen tegenwoordig erg goed beveiligd zijn. Het is beter in te zetten om betere beveiliging van jeugdlokalen dan op BIN's. Bovendien moet de oprichting van zo'n BIN vanuit een vraag van de bevolking zelf komen. Dergelijke vraag hebben we bij de gemeente nog nooit gekregen." (DND)