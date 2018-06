Geen betonnen speelplaats, maar natuurlijke heuvels op Vrije Basisschool 21 juni 2018

02u44 0 Lebbeke De leerlingen van de Vrije Basisschool, aan de Brusselsesteenweg, spelen voortaan in het groen. Aan de nieuwbouw die ze sinds dit schooljaar betrekken, zijn diverse speelheuvels aangelegd.

"Eén hectare parkgebied, tussen Brusselsesteenweg en Eikenveldstraat, omgeeft onze nieuwe school. En daar wilden we geen traditionele betegelde speelplaats van maken", zegt directeur Bart Hiel. "We kozen voor een natuurlijke en avontuurlijke inrichting. Eerder zorgden we al voor wilgenhutten, wilgentunnels en wilgenhagen. Nu zijn ook de grote speelheuvels op het terrein klaar."





"Met de natuur in bloei is dit de ideale stek voor de kinderen om zich tijdens de speeltijden uit te leven. Later voorzien we ook nog een eigen boomgaard."





Wie het avontuurlijk speelterrein met zijn eigen ogen wil zien, kan dit tijdens het schoolfeest van de vrije Basisschool dit weekend. De Lebfamfee, wat staat voor "Lebbeekse Familiefeesten", verhuist hiervoor voor de eerste keer van de vroegere stek aan de Laurierstraat naar de Brusselsesteenweg. "Een rijke traditie krijgt dus een vervolg op een gloednieuw terrein", zegt Hiel.





Zaterdag 23 juni treden de kinderen van de lagere school op. Aansluitend, vanaf 16 uur, opent een gelegenheidsrestaurant waar iedereen welkom is. Er zijn negen springkastelen en andere spelletjes voorzien, en een groot zonneterras. Om 21 uur treedt Hannabel met Miscommunication op.





Ook zondag 24 juni is vanaf 12 uur het restaurant op. Dan treden de kleuters op. (DND)