Galabal om vijftigste verjaardag Chiro Wieze te vieren

04 april 2019

Een galabal in het Wiezehof, daarmee zette de Chiro van Wieze haar vijftigste verjaardag in de kijker. Het was de start van een heel feestweekend. Tot een 15-tal jaar geleden waren er in Wieze twee Chiro’s: Tiptop voor jongens en Kariboe voor meisjes. De twee smolten samen tot Chiro Tiboe. “Pioniers voor de opstart van een chiro in Wieze in januari 1969 waren Emiel Lambrecht, Denis Lambrecht, Jef Coen en Gerard De Wolf”, weet Mathan Van Driessche. Ze liepen, onder goedkeurend oog van toenmalig onderpastoor Janssens, stage als hulpleider bij de Chiro van Sint-Gillis en namen deel aan scholings- en afdelingsbivakken. De basisafdelingen werden opgestart met Rakkers en Toppers. Speelclub kwam er vrij snel bij. Het allereerste bivak gebeurde samen met de Chiro van Sint-Gillis in Bevel. Een eerste eigen bivak vond plaats in Kaulille. Nadien volgden nog heel wat mooie kampen.” Voor het jubileum werd ook een lekker feestbier, het Tiboe’ke, gebrouwen. Later deze maand, op zondag 28 april, volgt nog een fototentoonstelling met beelden uit het verleden, in de pastorie aan de Sasbaan.