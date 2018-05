G-voetbaltornooi groot succes 02 mei 2018

G-sporters hebben zich gisterennamiddag kunnen uitleven tijdens het voetbaltornooi 'Cup Geert De Vlieger' aan het sportcomplex in Lebbeke. FC Lebbeke nam hiervoor de touwtjes in handen en nodigde 11 ploegen uit de wijde regio uit. Zowel jeugdploegen als volwassen ploegen verschenen op de terreinen en iedereen genoot zichtbaar. Ook de vele toeschouwers langs de lijn waren enthousiast. "Het is leuk dat zulke tornooien gehouden worden, dit zou veel meer moeten gebeuren", klinkt het. Er werden achteraf medailles uitgereikt aan iedereen. (KBD)