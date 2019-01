Freya Saeys voortaan deelsenator Nele Dooms

11 januari 2019

Freya Saeys (Open Vld) uit Lebbeke is voortaan ook deelstaatsenator in het parlement. Ze legde vrijdag de eed af. Saeys is momenteel Vlaams parlementslid voor Open Vld. Tot de parlementsverkiezingen in mei vervangt ze haar partijgenoot Jean-Jacques De Gucht. Die is niet langer deelstaatsenator omdat hij schepen is geworden in Aalst. Deelstaatsenatoren krijgen geen bijkomende vergoeding voor hun opdracht in de senaat. Saeys zal de taak combineren met haar functie als gemeenteraadslid in Lebbeke. Daar zetelt ze vanop de oppositiebanken.