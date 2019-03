Freya Saeys eerste opvolger voor Vlaams Parlement Nele Dooms

19 maart 2019

12u32 0

Freya Saeys zal bij de verkiezingen in mei voor het Vlaams Parlement terug te vinden zijn op de lijst van Open Vld in Oost-Vlaanderen. Saeys is momenteel al volksvertegenwoordiger en ook gemeenteraadslid in de oppositie in Lebbeke. Voor de komende Vlaamse verkiezingen krijgt ze de plaats van eerste opvolger. Carina van Cauter is lijsttrekker van de Oost-Vlaamse lijst voor Open Vld. Saeys is tevreden met de beslissing. “Door mijn ervaring als parlementslid besef ik heel goed hoe belangrijk het is voor de ruime regio om een vertegenwoordiging te hebben in het parlement”, zegt ze. “Ik zou maar al te graag mijn werk als volksvertegenwoordiger willen voortzetten.”