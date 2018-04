Fresco Oktoberhallen krijgt nieuw leven OPFRISSING SCHILDERWERK ZAL 80.000 EURO KOSTEN NELE DOOMS

07 april 2018

02u34 0 Lebbeke De grote fresco in Hal A van de Oktoberhallen krijgt een nieuw leven. Aanleiding is de comeback van de Oktoberfeesten na meer dan dertig jaar. Tegen eind september moet de liefst 370 vierkante meter grote muurschildering in zijn oude glorie hersteld zijn.

De aankondiging dat de Oktoberfeesten, ooit in het leven geroepen door brouwerij Van Roy en uitgegroeid tot gigantisch succes, weer opgericht worden, maakt wat los. De comeback na 31 jaar wordt op heel wat enthousiasme onthaald. Net zoals vroeger zullen de feesten plaatsvinden in de Oktoberhallen. De organisatoren, het bestuur van de Oktoberhallen, Radar Events en Brouwerij De Brabandere, willen voor de terugkeer ook de imposante fresco weer toonbaar voor het publiek.





"Deze muurschildering van kunstenaar Raymond Van Doren werd officieel ingehuldigd in oktober 1967", weet Gilbert Van Brempt van de Oktoberhallen. "De tekening neemt met 370 vierkante meter de volledige achterkant van Hal A in beslag. Het zit echter al jaren verstopt achter gedrapeerde doeken om het te beschermen. Daardoor is de fresco momenteel niet meer zichtbaar voor het publiek. Daar willen we nu verandering in brengen."





Steun gemeentebestuur

Het was indertijd een huzarenwerk om de imposante muurschildering te realiseren. Van Doren werkte er elf maanden aan. De fresco is aangebracht op tachtig houten panelen en toont zeventig figuren. Er werd 260 kilogram verf voor gebruikt. De plaatsing gebeurde door vier arbeiders, die daar meer dan twee weken tijd voor nodig hadden. "De boodschap van het werk is duidelijk: De Oktoberfeesten waren er voor iedereen, alle nationaliteiten en rangen. Die verbroedering werd in de fresco vereeuwigd, en versterkt met de tekst 'Alle Mensen worden Broeders', met fragmenten uit de Ode An die Freude", zegt Van Brempt.





Omdat de boodschap van het werk nu nog altijd actueel is en het meesterwerk van grote waarde, is ook het Lebbeekse gemeentebestuur bereid om het restauratieproject te ondersteunen. "Momenteel zit het fresco tot ergernis van heel wat inwoners van Wieze verborgen achter doeken", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Het is een bijzonder waardevol initiatief om de imposante indruk die het fresco nalaat als je in Hal binnenkomt weer te creëren. Mensen kunnen zich spiegelen en herkennen in de zeventig figuren die erop te zien zijn."





Ook Lebbeeks volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) ziet de waarde van de restauratie in. Zij vraagt minister Sven Gatz om Vlaamse subsidie vrij te maken voor het herstellen van de fresco. "De werken zijn een dure zaak. De hele fresco moet weer vrijgemaakt en het schilderwerk volledig opgefrist. De kostprijs wordt geschat op liefst 80.000 euro", zegt ze.