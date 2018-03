Frank Boeijen in Biekorf 06 maart 2018

02u57 0

Lebbeke krijgt op zaterdag 10 maart Frank Boeijen op bezoek. Hij zorgt voor een concert in De Biekorf. De zanger en zijn band brengen hits van toen zoals "Zwart Wit", "De Verzoening", "Zeg me dat het niet zo is", "Koud in mijn hart" of "Vaderland" op een verrassende manier naar het heden. Het wordt een avond waarin de bezoeker een reis maakt door de tijd van de jaren '80 naar het heden. Het concert begint om 20 uur. Toegangskaarten zijn er vanaf 15 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. Meer informatie en reservatie via de website www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79. (DND)