FOTOALBUM: Kinderen Bellewij lopen en fietsen voor goede doel Nele Dooms

04 april 2019

Basisschool Bellewij uit Denderbelle organiseerde donderdag haar project ‘Bike&Run’. Dat is er traditie in de vastenperiode. “Onze kinderen zetten letterlijk hun beste beentjes voor”, zegt directeur Kristine De Block. “Ze fietsen en lopen een traject en zamelen zo centen in voor het goede doel. Wij sponsoren het project De Glimlach van een Kind, een vzw die een weeshuis steunt in Oeganda.” Het gebruikelijke traject voor de actie in Denderbelle Dorp kon de school deze keer niet gebruiken omdat er wegenwerken plaatsvinden momenteel. Daarom verhuisde de Bike&Run naar de Molenveldstraat. In duo legden de kinderen zo’n anderhalve kilometer af, de ene op de fiets de andere te voet. “Omdat wij al het hele schooljaar dagelijks een kwartiertje vrijmaken om te lopen, is die afstand geen probleem voor onze kinderen. Hun conditie is top”, zegt De Block.