Forse uitbreiding voor Kleibos Nele Dooms

13 maart 2019

11u48 0

Het Kleibos in Lebbeke, aan de Baasrodestraat, zal flink uitbreiden. Het Lebbeekse gemeentebestuur koopt een extra perceel aan. Daarmee komt er liefst 21.000 vierkante meter speelbos in de gemeente bij. “Dat is nog eens zo groot dan het huidige speelbos al is”, zegt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “De extra ruimte zal onze jeugd veel meer speelmogelijkheden in de natuur bieden. Er moeten wel eerst nog wat werken op het terrein gebeuren om de hele omgeving speelveilig te maken. Zo moeten in het najaar onder andere eerst wat overtollige, kaprijke bomen gerooid en wildgroei wat uitgedund. Een opening van het nieuwe perceel voorzien we volgend voorjaar.” De gemeenteraad gaf zijn fiat voor de aankoop.