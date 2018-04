Film bundelt lokale verhalen uit WOI PREMIÈRE NU ZONDAG 22 APRIL IN POLYVALENTE ZAAL BIB NELE DOOMS

20 april 2018

02u28 0 Lebbeke Een film die Lebbeekse getuigenissen over Wereldoorlog I bundelt gaat zondag in première. "Met de film zorgen we ervoor dat de oorlogsgruwel niet vergeten wordt", zegt regisseur Stijn De Wolf.

Honderd jaar is het in 2018 geleden dat Wereldoorlog I eindigde. Getuigen over die Groote Oorlog zijn ondertussen erg schaars geworden. Ook in Lebbeke. De cultuurdienst en biblioteek zorgen er nu voor dat de nog gekende oorlogsverhalen niet verloren gaan. "De betekenis van grote gebeurtenissen uit het verleden dringt pas echt tot je door als je ze bekijkt vanuit iemands standpunt", zegt Elien De Roo van de cultuurdienst.





"Daarom gingen we op zoek naar de laatste verhalen van Lebbekenaren over WOI. Om ze te bewaren voor de eeuwigheid."





Beeldmateriaal

Een oproep naar getuigenissen kende een groot succes. Regisseur Stijn De Wolf goot de vertellingen in de film 'Verhalen voor vrede - Getuigenissen van Lebbekenaren'.





"Heel wat inwoners namen de kans om wat zij nog weten over WOI in Lebbeke te delen", zegt De Wolf.





"Ik ben blij dat ik dat heb kunnen registreren. Bij de verhalen is ook passend beeldmateriaal gezocht. Daarvoor gingen we op zoek in talloze archieven, zolders en digitale bestanden. We mogen er prat op gaan dat alles wat nog bestaat over de oorlog in Lebbeke nu gebundeld is."





Oorlogsgruwel

De halfuur durende documentaire is gevuld met anekdotes verteld door nabestaanden van Lebbekenaren die WOI meemaakten, als soldaat of burger. Verhalen uit Lebbeke-centrum, Minnestraat, Heizijde, Denderbelle en Wieze komen allemaal aan bod.





"Het zijn stuk voor stuk unieke lokale verhalen, die de oorlogsellende echt tastbaarder en herkenbaarder maken", zegt De Wolf.





"Met dit initiatief zorgen we ervoor dat de oorlogsgruwel niet vergeten wordt en mensen zich bewust blijven van het belang van vrede." Behalve een opsomming van oorlogsfeiten, schetst de kortfilm een beeld van hoe de Groote Oorlog honderd jaar later in Lebbeke blijft voortleven, welke herinneringen er zijn overgebleven en welke emoties ermee zijn verbonden.





De film zal vertoond worden in de scholen en rusthuizen van Lebbeke. De cultuurdienst stelt hem ook ter beschikking van verenigingen.





De première vindt plaats op zondag 22 april. Tussen 12 en 18 uur kan hij in de polyvalente zaal van de bibliotheek, aan de Stationsstraat, gratis bekeken worden. In de bib loopt ook een tentoonstelling van De Patrouilleurs, met informatiebanners en originele stukken over het Belgische leger tijdens de Groote Oorlog. Op de parking zijn er demonstraties met minutieus gerestaureerd materiaal van helmduikers uit WOI.