Fikse geldboete en rijverbod na ongeval met vlucht Koen Baten

04 september 2018

Steven V.D.M. uit Denderbelle is door de politierechtbank in Dendermonde bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 3.600 euro. De man veroorzaakte vorig jaar in Denderbelle een zwaar ongeval waarbij hij tegen een geparkeerd voertuig aanreed. De beklaagde zelf lag naast de brokstukken. Toen getuigen hem aanspraken zei hij dat hij wel thuis zou geraken dat het niet zo ver was. De man ging naar huis en nam de brokstukken mee naar huis. Een van de getuigen merkte de man diezelfde avond op en verwittigde de politie. Even later werden bij hem thuis de brokstukken aangetroffen. Naast de fikse geldboete kreeg de man ook een rijverbod van twee jaar en moet hij alle examens opnieuw afleggen. Hij werd ook ongeschikt verklaard door politierechter Peter D'hondt.