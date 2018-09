Fietszoektocht in teken van Groote Oorlog Nele Dooms

04 september 2018

16u49 1 Lebbeke De Cultuurdienst van Lebbeke organiseert naar aanleiding van het herdenkingsjaar '100 jaar Groote Oorlog' een fietszoektocht.

Die vindt plaats op zondag 9 september. De deelnemers maken een tocht door Lebbeke, Denderbelle en Wieze. Ze ontdekken plaatsen met een link met de Groote Oorlog en komen daarbij alles te weten over de gebeurtenissen in de gemeente tijdens WOI. Vertrek en aankomst zijn voorzien aan cultuurcentrum De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. Starten kan tussen 10 en 15 uur. Deelnemen is gratis. Voor iedere deelnemer is er een goodiebag bij het inleveren van het deelnemingsformulier. Iedereen kan deelnemen. Info: 052/46.82.79 of cultuurdienst@lebbeke.be.