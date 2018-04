Fietstrajecten naar scholen in kaart 25 april 2018

Het gemeentebestuur van Lebbeke stapt mee in het project "Route To School". Bedoeling is alle veilige fietstrajecten naar de Lebbeekse basisscholen in kaart te brengen. "De schoolroutekaarten wordt opgesteld voor het grondgebied Lebbeke en de nabije regio", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld), die hiermee positief gevolg geeft aan het voorstel van gemeenteraadslid Luc Callaert (Open Vld). "Niet alleen de fietstrajecten naar de scholen en terug komen aan bod, maar ook naar andere druk bezochte sites voor de jeugd zoals het gemeentelijk sportcentrum. De verkeersknelpunten op de diverse routes worden geïnventariseerd en zo kan het gemeentebestuur aan de slag om de veiligheid op deze locaties te verbeteren." Ouders en jongeren kunnen hun bevindingen over trajecten en knelpunten via een app doorsturen. Met dezelfde app kan de gemeente veilige fietsverplaatsingen promoten. De schoolroutekaarten, zowel op papier als digitaal, zullen in de loop van 2019 klaar zijn. De provincie subsidieert dit project voor de helft. (DND)