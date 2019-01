Fietssuggestiestroken in Kapellenstraat Nele Dooms

14 januari 2019

16u49 0

Er komen fietssuggestiestroken in de Kapellenstraat in Denderbelle. Die zullen aansluiten op de al eerder aangebrachte suggestiestroken aan de Hoge Brug. Het gemeentebestuur van Lebbeke besliste tot deze maatregel na samenspraak met de directie van de basisschool van Denderbelle. De huidige verkeerssituatie in de Kapellenstraat is immers niet zo veilig. Veelvuldig doen zich verkeersconflicten tussen wagens en zwakke weggebruikers voor en chauffeurs begaan vaak overtredingen door over het fietspad, dat in slechte staat verkeert, te rijden. Omdat het tracé van de Kapellenstraat toch heraangelegd moet worden, is beslist om wagens in de toekomst tegen de borduur te laten parkeren en fietssuggestiestroken aan te leggen. Het snelheidsregime in de omgeving van de school bedraagt dertig kilometer per uur. Ter hoogte van de Kerkwegel zal het voetpad verbreed worden.