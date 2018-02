Fietsster even in levensgevaar na aanrijding met vrachtwagen 22 februari 2018

02u41 0 Lebbeke Een 63-jarige vrouw verkeerde gisterenochtend een tijdje in levensgevaar na een zwaar ongeval aan het kruispunt met de Dendermondsesteenweg en de N41.

"De vrouw reed met haar fiets in de richting van Dendermonde en was net het zebrapad aan het oversteken, toen ze plots werd gegrepen door een vrachtwagen die de N41 wilde oprijden", vertelt een getuige.





De vrachtwagenchauffeur van 36 uit Juprelle kon niet meer tijdig stoppen en reed de fietsster aan. De vrouw werd een tiental meter meegesleurd door de vrachtwagen en belandde volledig onder de cabine met haar fiets. Waarom hij de vrouw niet opmerkte was niet bekend, maar de vrachtwagenchauffeur was wel onder de indruk. De brandweer van Lebbeke kwam onmiddellijk ter plaatse om de vrouw uit haar benarde situatie te bevrijden. Dat was niet eenvoudig, aangezien ze volledig onder de vrachtwagen lag. Ze werd even ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten om daarna naar het AZ Sint-Blasius te worden gebracht. In de loop van de namiddag was het levensgevaar geweken bij de vrouw. De fietsster heeft bijzonder veel geluk gehad. Het parket van Dendermonde stuurde een deskundige ter plaatse naar het ongeval om de nodige vaststellingen te doen. De N41 richting Dendermonde was een tijdlang afgesloten voor al het verkeer, men moest er plaatselijk rondrijden door het centrum van Sint-Gillis-Dendermonde. (KBD)