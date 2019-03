Fietspaden Dendermondsesteenweg dringend aan herstelling toe: “Parijs-Roubaix van Lebbeke” Nele Dooms

13 maart 2019

15u12 0 Lebbeke “Er moeten dringend structurele herstellingen gebeuren aan de fietspaden van de Dendermondsesteenweg.” Dat zegt oppositieraadslid François Willems (Open Vld). Zelf maakt hij haast dagelijks, net als honderden scholieren die van Lebbeke naar Dendermonde trekken, gebruik van de fietspaden. “Ze verkeren in erbarmelijke staat. Het is het Parijs-Roubaix van Lebbeke”, zegt hij. Willems wil de nodige druk bij het Agentschap Wegen en Verkeer voor een heraanleg.

De fietspaden van de Dendermondsesteenweg, die de verbinding vormt tussen Lebbeke en Sint-Gillis-Dendermonde, worden dagelijks gebruikt door honderden zwakke weggebruikers. Dat ze zich in slechte staat bevinden, vindt François Willems nog een eufemisme. “Noem het gerust erbarmelijke staat. Lebbeke heeft er zijn eigen Parijs-Roubaix mee”, zegt hij. “Diegene die het ooit uitvond om fietspaden in klinkers aan te leggen, moesten ze ter plaatse fusilleren. Ondertussen zijn er zoveel verzakkingen op het traject dat het meer op een maanlandschap lijkt dan op een degelijk, vlot rijdend fietspad. Laat een hoogzwangere vrouw vertrekken ter hoogte van de rotonde dan is ze bevallen tegen dat ze aan de Vondelbeek komt, door de vele schokken door putten en losliggende klinkers. Er is ook een reëel gevaar op valpartijen, om nog te zwijgen over de overvloed aan plassen bij regen.”

Omdat de situatie van kwaad naar erger evolueert, dringt Willems er bij het nieuwe gemeentebestuur op aan om te zorgen voor herstellingswerken en een degelijke heraanleg. Op de fietspadenkaart van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat de Dendermondsesteenweg ingekleurd in het rood, wat staat voor ‘zeer slecht’. De voorbije jaren drong het Lebbeekse gemeentebestuur al meermaals aan bij het AWV op een snel herstel, zonder resultaat. AWV liet alleen weten dat het zou bekijken of een herstel op een toekomstig investeringsprogramma kon worden opgenomen, afhankelijk van de prioriteitenlijst.

Ideaal moment

“We moeten echt niet blijven wachten”, zegt Willems. “AWV voert in principe elke twee jaar een nazicht uit. Het jongste dateert van 2017, dus een nieuwe controle zit eraan te komen. Het is nu dan ook het ideale moment om de situatie aan de kaak te stellen en te vragen naar een dringende heraanleg, bij voorkeur in asfalt. Wat oplapwerkjes hier en daar volstaan echt niet meer.”

Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) is zich bewust van de slechte staat van de fietspaden van de Dendermondsesteenweg. “Dat is al jaren zo, maar het is een gewestweg. Dus heeft de gemeente er weinig vat op”, zegt hij. “Natuurlijk zullen we er blijven op hameren dat herstellingen nodig zijn. Er moet eerst bekeken worden in welke staat de riolering onder het fietspad zich bevindt. Als die ook slecht is, heeft het geen nut de bovenbouw alleen te herstellen. Dan zijn het kosten op het sterfhuis. We volgen de zaak alleszins verder op.”