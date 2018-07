Fietser komt zwaar ten val op slecht wegdek Familie wil klacht indienen bij gemeente Koen Baten

30 juli 2018

12u00 6 Lebbeke Een 59-jarige wielrenner uit Aalst is maandag omstreeks het middaguur zwaar ten val gekomen op het Veer in Denderbelle. Zijn familie overweegt een klacht wegens de slechte staat van het wegdek.

De man was met zijn stiefzoon in de richting van Aalst aan het rijden, toen het grondig fout ging. "Mijn stiefvader reed voor mij", vertelt Niels Van Gyseghem. "Zijn stuur draaide plots en hij kwam zwaar ten val op zijn hoofd. Ik zag nog een grote steen omhoog springen. Mijn stiefvader was hevig aan het bloeden aan zijn hoofd en verloor zelfs even het bewustzijn. Er waren meerdere hechtingen nodig."

De vijftiger werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij zeker drie dagen zal moeten verblijven. Niels is intussen niet te spreken over de staat van het wegdek. "We betalen belastingen om wegen te onderhouden, maar wat we daar zagen, is schandalig", klinkt het. "Ik denk er dan ook sterk aan om een klacht in te dienen bij de gemeente."

Burgemeester Francois Saeys (Open Vld) laat intussen weten dat hij de situatie ter plaatse zal bekijken. "Het wegdek wordt er regelmatig hersteld", zegt hij. "Er rijden veel tractors langs, en daar kunnen we natuurlijk niet veel aan doen. Maar ik zal de situatie zeker opvolgen en herstellingswerken laten uitvoeren indien dit nodig is."