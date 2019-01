Feestjaar voor Oud Leiders Bond Chiro Wieze Nele Dooms

28 januari 2019

Het is een feestjaar voor de OLB, of Oud Leiders Bond, van de Chiro van Wieze. De vereniging, die gewezen leiders van de jeugdbeweging groepeert, bestaat veertig jaar. Dat werd gevierd met een groot feest voor alle leden en hun partners in het Brouwershuis van Wieze. “Eigenlijk groeperen we mensen die op een gemeenschappelijke manier in het leven staan: geestig, avontuurlijk, genietend, milieubewust, sociaal, verantwoordelijk, maar ook bescheiden”, zegt Ludo Van Driessche. “Sinds het ontstaan in 1979 werden tal van activiteiten georganiseerd. Zo passeerden onder andere barbecue’s, een ballonvaart, brouwerijbezoeken, dauwtrips en droppings, etentjes, familieweekends, fietszoektochten en natuurwandelingen, kooklessen en sportieve events te revue. Er is ook een minivoetbalploeg OLB actief en sommige oud-leiders hebben nog altijd de carnavalsmicrobe in hun bloed. We hopen er alleszins nog vele jaren bij te doen.”