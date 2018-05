Feestelijke ontvangst voor jubilarissen 29 mei 2018

De echtparen uit Lebbeke die in mei en juni hun huwelijksjubileum vieren, kregen een feestelijke ontvangst aangeboden in het gemeentehuis aan de Grote Plaats. Bij de felicitaties hoorde ook een gezellige receptie.





Twee echtparen spanden de kroon met een 65-jarig jubileum. Het gaat om Rudolf Dauwe en Elisa Putteman en Frans Van de Meerssche en Lea Ophalvens. Louis Moeyersoons en Ivonne Roggeman stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Voorts waren er ook nog zes gouden paren, die vijftig jaar geleden trouwden.











(DND)