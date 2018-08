Feest op het erf van De Biekorf Katrijn De Bleser

13 augustus 2018

12u53 0

Woensdag 15 augustus is er de jaarlijkse braderie in Lebbeke. De middenstand organiseert die dag tal van activiteiten en ook op het Cultuurerf valt wat te beleven. Van 14 tot 22 uur staan er heel wat activiteiten op het programma. In de namiddag worden er op de parking van cc De Biekorf leuke spelletjes en georganiseerd en er zijn ook springkastelen. Ook Circus Sarakasi zal van de partij zijn. In de bibliotheek staat een boekenverkoop op het programma en je kan er een portret laten maken bij de karikaturist. Vanaf 18 uur zijn er optredens van Pyromaan en LoudFire.